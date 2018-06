„Der Vertrag ist unterschrieben, eigentlich dürfte der Neuübernahme nichts mehr im Weg stehen“, freut sich Doris Tury, die ab Freitag 6. Juli, die Nahversorgung der Inzersdorfer Bevölkerung übernehmen wird. Weil Jutta Fenz, die das Geschäft mehr als zehn Jahre betrieben hat, mit Ende Juni in Pension geht, hatten viele Bewohner des Dorfes – vor allem die ältere Generation – Angst, dass es mit der Nahversorgung aus sein könnte.

Doch die Gefahr, das Geschäft schließen zu müssen, ist jetzt gebannt. Nur wenige Häuser oberhalb in der Dorfstraße ist die neue Pächterin zu Hause, die neben großem Engagement auch eine einschlägige Erfahrung im Handel mit sich bringt. Doris Tury hat ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im einstigen Kaufhaus Hess – nur wenige Schritte vom jetzigen Nahversorger entfernt – abgeschlossen, wo sie vom Reißnagel über die Schuhpaste bis zur Extrawurst alles verkauft hat. Sie wechselte dann in die Herzogenburger Kirchengasse zum Spar-Geschäft von Franco und Gerti Steininger und blieb bis zu deren Pensionierung dort beschäftigt.

Sohn übernimmt die Tätigkeit beim Gatten

Zuletzt war sie im Unternehmen ihres Gatten Wolfgang Tury („FST - Fenster-Sonnenschutz-Technik“) im Einsatz, wo sie – wie sie selbst sagt – als Mädchen für alles und für „betreutes Wohnen“ – zuständig war.

Als es publik wurde, dass Jutta Fenz in Pension geht, wurde sie von vielen Inzersdorfern angesprochen, ob sie nicht da weitermachen könnte. Da sie auf ihre Jahre als Einzelhandelskauffrau immer positiv zurückblickte, wollte sie sich die Chance natürlich nicht entgehen lassen und hat mit der Firma Kiennast Kontakt aufgenommen. Und vor einigen Tagen wurde der Vertrag fixiert. „Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe – und auf meine geregelte Arbeitszeit, die ich dann habe, was bis jetzt daheim ja nicht der Fall war. Aber hier übernimmt meinen Job mein Sohn Manuel, sodass es auch da übergangslos weitergeht“, so Doris Tury. Und natürlich freut sich auch die Seniorenrunde, die sich jeden Donnerstag hier im Kaffee-Eck trifft – und auch bei den abendlichen Männerrunden im Geschäft wird sich wohl kaum etwas ändern.