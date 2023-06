Lastkrafttheater machte in Herzogenburg Station

Rund 160 Personen kamen am vergangenen Freitag zum Lastkrafttheater, das auch heuer wieder im Herzogenburger Volksheim-Garten Station machte. Beim Lustspiel „Ein seltsames Paar“ ging es um eine Pokerrunde, die sich regelmäßig im Loft des geschiedenen Sportreporters Oskar trifft und verwirrt ist, denn Felix ist verschwunden. Er will sich umbringen, da seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Oskar weiß keinen anderen Ausweg und nimmt den Freund bei sich auf. Doch was am Anfang aussieht wie eine ganz normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum: Felix beginnt mit allen Putzmitteln Oskars Wohnung gnadenlos umzukrempeln und auf den Kopf zu stellen. Aus Oscars originell-chaotischer Single-Behausung wird ein steriler und keimfreier Musterhaushalt. Als Oskar seinen Freund Felix schließlich hinauswirft und die Zweck-WG für beendet erklärt, nehmen die Verwechslungen Ihren Lauf.

Unter den Besuchern sah man auch Kulturstadtrat Kurt Schirmer und Nina Stiglbrunner, Marianne Kattner, Elisabeth Süss, Josef Bauer und Johanna Brandl, Walter und Irene Piglmann, Gerhard und Doris Axmann, Christine Losleben und Barbara Senger.