Herzogenburger Schüler spielten Theater

Gleich zwei Theaterstücke präsentierten die drei ersten Klassen der Mittelschule Herzogenburg in der Aula. Während die 1c das Märchen „Rotkäppchen und der gute Wolf“ zeigte, gab es eine Werksbetrachtung von „Der Zauberer von Oz“ der Klassen 1a und 1b für die Eltern. Die ersten Klassen werden heuer im Juni auch die Volksoper Wien besuchen, um das Musical „Der Zauberer von Oz“ anzusehen. Die beiden Musiklehrerinnen Sandra Schnaubelt und Roswitha Zederbauer nahmen dies zum Anlass, das Stück im Musikunterricht mit den Kindern zu erarbeiten. Teile des Musicalinhalts wurden durch Erzähler, eine Klanggeschichte und dialogisches Theaterspiel wiedergegeben. Auch drei Musikstücke kamen zur Aufführung. Das Lied „Somewhere over the rainbow“ wurde mit einem Bändertanz untermalt, „Da haben wir wohl ein Tier gestört“ als Rap mit Bodypercussion und „Das Haus flog los um sechs“ mit einer Choreografie – und ein Teil der Schüler und Schülerinnen begleitete den Chor mit einem Xylophonsatz.

Die Idee dahinter war das ganzheitliche Erleben eines Theaterstückes im Hinblick auf den Aufführungsort, denn bereits im Februar hatte es eine Backstage-Besichtigung einer Musicalbühne in Wien gegeben. Der Inhalt des Stückes mit erlebbaren Emotionen, das Einbinden des musiktheoretischen Hintergrunds wie Rap, Notenlehre, Rhythmus, Instrumente, Klänge und das alles natürlich mit aktiver Gestaltung durch Gesang, Tanz und Instrumente sowie Aspekte des Präsentierens und des Schauspielens erforderten viel Mut, die Aufgaben wurden jedoch mit großer Begeisterung durchgeführt. Dieses fächerübergreifende Projekt – im Rahmen der Fächer Musik, Kunst, Deutsch und Religion – hat die Schülerinnen und Schüler begeistert und auch dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft zwischen den Kindern ein Stück weit größer wurde. Ebenso waren Toleranz und Rücksichtnahme ein wichtiger Aspekt.

