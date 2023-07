Amokfahrer brach auch in Herzogenburger Eissalon ein

Rund 22.000 Euro beträgt der Schaden am Bus, der nur noch reif für den Schrottplatz ist. Im Zuge der Amokfahrt oder davor hat der 34-Jährige auch in den Eissalon am Herzogenburger Rathausplatz eingebrochen. Die Beute blieb vergleichsweise mickrig.

Foto: privat