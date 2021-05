Die ÖVP hat einen klassischen Fall von Empörung aufgrund fehlender Kommunikation an die Öffentlichkeit gebracht.

„Wir haben zahlreiche Anrufe von aufgebrachten Bürgern erhalten. Es gab Beschwerden über seltsame Objekte, die aufgetaucht sind“, schildern Gemeindeparteiobfrau Stadträtin Veronika Haas und Fraktionssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Nadlinger.

Sie haben diese Objekte in Augenschein genommen. „Da liegen plötzlich haufenweise Paletten zwischen Traisen und dem Zwischenstromland, dann werden Gegenstände wie eine Badewanne, ein altes Bett und anderes Ausgedientes im Stadtgraben abgestellt; offensichtlich alles unter der Prämisse Kunst oder künstlerische Gestaltung auf öffentlichen Plätzen“, wundert sich das Duo.

Die ÖVP konnte darüber keine Auskunft geben, was der Grund für ihren Ärger ist. „Über Kunst kann man immer diskutieren, aber dass ich als ressortzuständige Stadträtin darüber nicht informiert werde, ist nicht einzusehen“, sagt Veronika Haas.

Die Kontaktaufnahme der NÖN mit dem Künstler Sascha Rier war ein Volltreffer im ersten Anlauf. Es handle sich aber um kein Kunst-, sondern um ein Kräuterprojekt: „Es wird von mir betreut und kostet die Stadtgemeinde nichts.“

Besucher können Kräuter kostenlos entnehmen

Rier hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Kräuter gesammelt und zum Teil auch von Privatpersonen erhalten. Entsprechend ihrer Verwendung hat er sie in mehrere Gruppen eingeteilt, etwa in Küchenkräuter, und in den aufgestellten Objekten platziert: „Zusätzlich wurde zu dieser Thematik auch ein gut angenommenes Projekt mit der Neuen Mittelschule Traismauer durchgeführt.“

In den nächsten Tagen werden die Kräuter auch noch angeschrieben werden. Sascha Rier: „Der neu angelegte Kräutergarten im Stadtgraben ist öffentlich zugänglich und die Besucher können auch Kräuter kostenfrei entnehmen. Die umgebende Wiese wird von mir betreut und regelmäßig gemäht. Der Kräutergarten ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Im Spätsommer/ Herbst soll mit der Sanierung der Bahnhofstraße begonnen werden. Dabei werden die Nebenflächen und auch dieser Bereich des Stadtgrabens neu gestaltet werden.“

Riers Ansprechpartner war SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Die Initiierung ist ein Teil des Gesamtprojektes. Im zweiten Teil des Stadtgrabenparkes soll auch der Kunst Raum gegeben werden. Natürlich führt in Folge auch noch ein kombinierter Geh- und Radweg durch den Park und es werden Grünflächen und Blühinseln wie im ersten Teil entstehen“, erklärt der Stadtchef.

Pfeffer spricht nicht von einem Kräuterprojekt, sondern sehr wohl von Kunst: „Sie darf zu Diskussionen anregen. Das ist scheinbar schon gelungen. Der Park ist ein Projekt der NÖ Stadterneuerung. Im Stadterneuerungsbeirat sitzen neben Vertretern der Bevölkerung politische Mandatare, so auch aus der ÖVP“, kann sich Pfeffer Unwissen nicht erklären.