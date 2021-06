Der Schock sitzt noch immer tief – obwohl der Unfall verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist. Vergangenen Mittwochvormittag war die 21-jährige Tina Schubert mit ihrem E-Scooter gerade am Weg zur Arbeit ins Gasthaus Mahlzig in der St. Pöltner Straße.

Als sie die Kreuzung St. Pöltner Straße/Michael Vollrath-Gasse auf dem Rad-Gehweg-Zebrastreifen überqueren wollte, wurde sie von einem kleinen weißen Pkw erfasst. „Eigentlich hätte das Auto stehen bleiben müssen. Es hat mich umgestoßen und der Fahrer ist einfach geflüchtet“, schildert Schubert im NÖN-Gespräch.

Auf dieser Kreuzung wurde Tina Schubert von einem kleinen weißen Pkw erfasst. Sie sucht nun nach einem Zeugen im orangefarbenen Auto. Kopitz, Kopitz

Laut LPD Niederösterreich dürfte es sich bei dem Lenker um einen Mann mit weißem Haar gehandelt haben. Er habe zwar kurz gehalten, sei dann jedoch nach links in die St. Pöltner Straße eingebogen und habe seine Fahrt in Richtung Süden fortgesetzt.

„Zum Glück ist mir, außer einigen Prellungen, nichts passiert“, erzählt Schubert. Sie weiß zwar nicht, wer der Mann am Steuer war, sah aber, dass zum gleichen Zeitpunkt ein orangefarbenes Fahrzeug in die Michael Vollrath-Gasse von St. Pölten kommend einbog. „Ich bin nun auf der Suche nach dem Autofahrer, der den Unfall mitansehen konnte. Vielleicht kann er sich ja an die Automarke oder sogar an das Kennzeichen erinnern“, hofft die 21-Jährige.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Herzogenburg unter 059133/3165 entgegen.