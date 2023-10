In Herzogenburg startete die Firmvorbereitung

Für mehr als 60 Jugendliche aus St. Andrä, Reidling, Unterradlberg, Inzersdorf und natürlich Herzogenburg startete mit einem Einführungsabend für Eltern und Firmkandidaten die Vorbereitung auf die Firmung. Diese Vorbereitung findet in den jeweiligen Pfarren und im Pfarrzentrum St. Stephan statt. Zu ihren Elementen zählen gemeinsame Gottesdienste in den Pfarren, Gruppenstunden, gemeinsame Aktionen wie Palmbuschenbinden und Ähnliches, eventuell Sozialprojekte und freiwillige Aktionen wie Rorate oder Sternsingen.

Nach einer Einführung durch Propst Petrus Stockinger in der Stiftskirche gab es die Gruppeneinteilung im Pfarrzentrum, wo sich zehn Gruppen mit ihren Gruppenleitern zusammenfanden, die meistens aus der Heimatpfarre stammen, vielleicht einen eigenen Firmling haben oder dies schon öfter gemacht haben. Bei diesen Gruppenstunden steht zwar die Firmvorbereitung im Vordergrund – es sollen aber auch fröhliche Stunden in netter Gemeinschaft sein. Jeder Jugendliche hat schon seine Termine bekommen – der erste ist der Firmtag am Samstag, 11. November, von 9 bis 16 Uhr im Herzogenburger Pfarrzentrum, inklusive Mittagessen, der für die Kandidaten aus allen Pfarren gilt. Die weiteren Termine und Gruppenstunden werden in den eigenen Pfarren mit den Firmbegleitern abgehalten.

Die Firmung findet am Pfingstmontag, 28. Mai 2024, in der Stiftskirche statt.