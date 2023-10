Eva Maria Marold begeisterte in Murstetten

Am vergangenen Donnerstag brachte Eva Maria Marold mit „ihren“ Musikern Goran Mikulec und Andi Pilhar ihr neues Musikkabarett „Radikal inkonsequent" als letzte Vorpremiere auf die Bühne des Gasthauses „Zum Schwarzen Ochsen". Mit einem unterhaltsamen Programm begeisterte die Sängerin, Kabarettistin, Schauspielerin und Tänzerin mit ihrer Vielseitigkeit und wurde erst nach einer Draufgabe vom zahlreich erschienen Publikum entlassen. Serge Falck, der gemeinsam mit Eva Maria Marold das Buch geschrieben hatte, führte Regie. Eventmanager Franz Mader kündigte die nächste Veranstaltung im Rahmen des Kultur-Herbstes an: Am Donnerstag, 12. Oktober, werden „Die Echten" ihr Musikkaberett „Quartessenz" präsentieren. Walter Kahri kümmerte sich mit seinem Team um das Schmankerlbuffet und perfektes Service, für Licht und Ton sorgte Philipp Staufer.