Frühlingskonzert im Herzogenburger Volksheim

Am vergangenen Freitag ging im bis auf den letzten Platz besetzten Volksheim Herzogenburg das Frühlingskonzert der Stadt- und Jugendkapelle in Erinnerung an Werner „Schnacki“ Schnabl mit Gästen der Musikschule über die Bühne. Natürlich sind auch die Musikerinnen und Musiker froh, dass es nach den pandemiebedingten Ausfällen in den vergangenen Jahren wieder ein normales Musikerjahr gibt, denn inzwischen kann die Stadtkapelle, die 1989 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Anton Rupp und Stadtrat Josef Bauer gegründet wurde, auf viele erfolgreiche Jahre zurückblicken.

Die Musiker gaben ihr Bestes, das Publikum war begeistert und spendete dazwischen immer wieder tosenden Applaus. Unter den Gästen befanden sich auch Wolfgang Keiblinger sowie Ramona und Kurt Schirmer senior und junior, Anton und Maria Kittel, Ralf Haselsteiner, Hubert, Brigitte, Michael und Romana Hiesleitner sowie Josef und Elfriede Paweronschitz, die anschließend beim reichhaltigen Kuchenbuffet im Foyer des Volksheimes fleißig zugriffen.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.