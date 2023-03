Gebhard Heegmann zu Gast im Klub im Stift Herzogenburg

Immer wieder gerne gesehen und vor allem gehört ist der gebürtige Herzogenburger Bariton Gebhard Heegmann beim Klub am Montag im Stift.

Heegmann lebt derzeit in Wien und begann vor 25 Jahren seine Gesangsausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, außerdem studierte er Lied und Oratorium sowie Gesangspädagogik mit Schwerpunkt Klavier. Diesmal überraschte er am Flügel, begleitet von Johanna Ziegler - auch sie ist Vollblut-Musikerin und liebt besonders die Klassik – mit einen bunten musikalischen Blumenstrauß. Unter den begeisterten Besuchern waren Hedi Langer, Elisabeth Aufhauser, Irmgard Wrchowsky sowie die Eltern des Sängers, Franz und Gertrude Heegmann.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.