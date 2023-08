Herzogenburger Band feierte Premiere

Seit Kurzem gibt es in Herzogenburg eine neue Musikformation, die sich dem Rock 'n' Roll verschworen hat. Gegründet im heurigen März, gaben die „Los Banderos“ nun ihre Premiere im Gasthaus Mahlzig. Stücke von Dean Martin, Jerry Lee Lewis und Elvis haben es den großteils jungen Musikern angetan – und in typischer Formation aus dieser Zeit mit Rhythmusband und vier Saxophonen sowie einer Sängerin überzeugten die Musiker das Premierenpublikum.

Die Altersspanne der Musiker von 14 bis 62 Jahren macht dieses Bandprojekt besonders hörenswert. Bandgründer Manfred Bauer am Kontrabass hat es diese Musik besonders angetan, er war in seinem Leben auf vielen Konzerten der Originalinterpreten. Zu hören ist diese Formation auch am Samstag, 16. September, bei der Weinherbsteröffnung in Herzogenburg.

Im Mahlzig mit dabei waren unter anderem Doris Kittel, Sylvia Müller, Stadtrat Franz und Maria Gerstbauer sowie Franz und Inge Edlinger.