Der Motettenchor – am Freitag beim Pontifikalamt im Rahmen des Ausgustinusfestes mit der Schubert-Messe in G-Dur in der Stiftskirche zu hören – wird 2021 50 Jahre alt. Er will dieses Jubiläum auch mit einem besonderen Werk feiern.

Höhepunkte hat es zuletzt jede Menge gegeben. 2006 stand Händels „Messiah“ aus der Barockzeit auf dem Programm, gefolgt vonden beiden klassischen Oratorien-Hits von Haydn – „Die Jahreszeiten“ 2009 und „Die Schöpfung“ 2012. 2015 wurde das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms aufegführt, 2018 „Carmina burana“ von Carl Orff. Nun soll wieder ein besonders eindrucksvolles Werk aus der romantischen Epoche in Szene gehen: Felix Mendelssohn-Bartholdys „Elias“ für Soli, Chor und Orchester.

„Elias“ gilt als ein Hauptwerk Mendelssohn Bartholdys: Zehn Jahre hatte er den Plan zu diesem Oratorium in sich getragen. Die Figur des Elias inspirierte ihn – ein Prophet, den er als stark, eifrig, auch wohl böse und zornig und finster empfand, fehlte ihm zur spirituellen Belebung seiner Zeit. Elias findet in Israel gotteslästerliche Zustände vor und fordert die Priester Baals zu einem Machtwettkampf zwischen seinem und ihrem Gott heraus.

Jahwe wirkt ein Feuerwunder, das Volk ist für kurze Zeit bekehrt, fällt aber bald erneut von ihm ab. Weil er ihre Baalspriester getötet hat, wiegelt die Gemahlin König Ahabs das Volk gegen Elias auf, der verzweifelt in die Wüste flieht. Am Berg Horeb erscheint ihm Jahwe, der ihm die Zukunft Israels offenbart: Einst wird ein neuer Prophet kommen, der Erleuchtung bringt. Dann fährt Elias in einem feurigen Wagen in den Himmel.

Erste Proben sollen im Oktober anlaufen

Mit beeindruckenden Chorpassagen, einer fesselnden Handlung und brillanten Soloparts war dieses Oratorium bald nach seiner Uraufführung 1846 ein großer Erfolg.

Der Motettenchor hat sich aus Anlass seines Jubiläums entschlossen, Mendelssohns „Elias“ zur Aufführung zu bringen – und lädt dazu alle interessierten Sängerinnen und Sänger ein, an diesem Vorhaben als Gäste mitzuwirken.

Die Dimension des Werks erfordert auch dieses Mal einerseits einen leistungsfähigen, auch zahlenmäßig entsprechend besetzten, stimmgruppenmäßig ausgewogenen Chor, andererseits eine besondere Anstrengung bei der Einstudierung und Vorbereitung, die schon heuer im Oktober mit den ersten Proben anlaufen wird.

Geplant sind etwa zwei Probentermine pro Monat – beginnend mit Oktober bis Oktober 2021, ausgenommen die Ferienzeiten. Eine dieser Proben wird als Einzel- oder Doppelstimmenprobe, die zweite als Gesamtchorprobe – meist freitags – abgehalten.

Dazu kommen voraussichtlich drei Proben-Wochenenden – von Samstag-Nachmittag bis Sonntag-Abend – oder Probentage, bei denen die Termine noch festgelegt werden. In der Zeit unmittelbar vor der geplanten Aufführung gibt es Haupt- und Generalproben. Die Aufführung selbst ist für Sonntag, 24. Oktober 2021, in der Stiftskirche vorgesehen.

„Wir laden also alle, die gerne singen, die Freude am Chorgesang in einer größeren Gruppe haben, alle, die die Gelegenheit suchen, ein bedeutendes Werk der Chorliteratur kennenzulernen und aktiv mitzugestalten – und alle, die das Werk bereits gesungen haben und es gerne noch einmal mitgestalten möchten – herzlich ein, sich an diesem Projekt zu beteiligen“, sagt Chorleiter Otto Schandl.

Voraussetzung für die Mitwirkung sei die Bereitschaft, an möglichst allen Proben teilzunehmen, nur dadurch könne der Chor im Laufe der Probenphase zu einem harmonischen Ganzen zusammenwachsen.

Otto Schandl bekräftigt: „Dabei geht es nicht nur um das individuelle Können des Stücks, sondern auch um Fragen der Interpretation und des Chorklangs. Außerdem können erfahrene Mitsänger den weniger erfahrenen Akteuren wertvolle Stützen beim Erlernen des Werkes sein.“

Anmeldung bis 12. September

Proben und Aufführung werden im Einklang mit den behördlichen Hygiene- und Abstandsregeln abgehalten. Wer Interesse hat, an diesem Projekt mitzuwirken, kann sich bis spätestens Samstag, 12. September, unter elias.motettenchor@utanet.at, 02782/86505 oder 0699/81842803 oder bei einem Mitglied des Motettenchores anmelden.

Auf der Basis der Anmeldungen wird dann entschieden, ob das anspruchsvolle und ehrzeizige Projekt überhaupt gestartet wird.

Außerdem wird dann der genaue Probenplan – unter möglichst weitgehender Berücksichtigung der Wünsche der mitwirkenden Sänger – erstellt. Es wird ersucht, bei der Anmeldung auch anzugeben, ob Notenmaterial benötigt wird. Klavierauszug wird, falls gewünscht, zur Verfügung gestellt.

Überdies sollte man bei der Anmeldung angeben, welcher Wochentag (Montag bis Donnerstag) für die Einzelstimmenproben favorisiert wird.