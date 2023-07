Herzogenburger Schulchor sang mit Hubert von Goisern

Auf Einladung des Österreichischen Volksliedwerks vertrat der Chor der 2c der Herzogenburger Musikmittelschule das Land NÖ beim finalen Event der Aktion „Komm wir singen“ in Klagenfurt. Schirmherr dieser seit sechs Jahren laufenden Aktion in Österreichs Schulen war niemand geringerer als der Austropopper Hubert von Goisern. Die Delegation aus Herzogenburg setzte sich gegen einige Chöre durch und ist ausgesucht worden, an dem Livekonzert teilzunehmen. Im Konzerthaus Klagenfurt wurden dann sowohl Volkslieder aus ganz Österreich sowie einige Goisern-Hits wie „Weit, weit weg“ und „Brenna tuats guat“ mit den Kindern der Musikmittelschule aufgeführt.

Das Geburtstagskind des Tages, Anna Stummer, bekam persönliche Glückwünsche von Hubert von Goisern. Auch eine interessierte Fangemeinde aus der Heimat nahm an diesem einzigartigen Konzert teil und konnte sich von der guten musikalischen Arbeit an der Mittelschule ein Bild machen. Die beiden Musikpädagogen Petra Rockenbauer und Alfred Hertlein-Zederbauer waren für die musikalische Begleitung der Kinder zuständig, Irmi Stummer war als Fotografin mit dabei.

Die Kosten für die Anreise übernahm die Volkskultur NÖ, das Quartier wurde von der Stadtgemeinde Herzogenburg gesponsert, die sehr stolz auf die Leistungen der Herzogenburger Musikmittelschüler ist.