Umjubeltes Konzert in Murstetten

Am vergangenen Mittwoch brachte Joni Madden Eigenkompositionen und Interpretationen von anderen Künstlern auf die Bühne des Gasthauses „Zum schwarzen Ochsen“. Kongenial begleitet von Andy Cutic (Gitarre, Background) und Tochter Kate Cutic (Background), boten die Musiker in Minimalbesetzung ein großartiges Programm, das durch die unterhaltsame Konversation in tirolerisch-amerikanischem Deutsch der gebürtigen Amerikanerin Madden ergänzt wurde. Das Publikum war begeistert und holte die Künstler durch minutenlangen Applaus in den Saal zurück, um nach der Zugabe schließlich stehende Ovationen zu geben.

Eventmanager Franz Mader wies in seiner Begrüßung auf die nächste, traditionelle Veranstaltung hin: Am Freitag, 25. August, findet das Sommerfest mit den „Best Friends“ statt. Walter Kahri bot mit seinem Team nicht nur perfektes Service, sondern sorgte am Mischpult auch für die richtige Beleuchtung, den Ton mischte Andy Cutic auf der Bühne selbst.