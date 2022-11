Volkstanzgruppe Wagram brillierte in Ungarn

Als Vertreter von Österreich nahm die Volkstanzgruppe Wagram mit Obmann Stefan Mayerhofer und weiteren 27 Gruppenmitgliedern an einem internationalen Festival namens „Nemzetközi Újbor Fesztivál“ in Csongrád teil. Csongrád ist eine ungarische Stadt, sie hat rund 16.000 Einwohner und liegt am rechten Ufer der Theiß ungefähr 120 Kilometer südöstlich von Budapest.

Das Festival wird bereits seit mehreren Jahren ausgetragen und besteht aus Tanzdarbietungen von Folklore bis hin zu Ballett. Auch mehrere Musikgruppen und ein Männerchor nahmen an dem Festival teil, das mit einer Weinsegnung samt Weinverkostung in einem Prunksaal endete.

Abseits des Festivals gab es auch einen Tanzauftritt in Mindszent (südlich von Csongrád) zu bewältigen.

Die Wagramer Volkstänzer wussten vor allem mit ihrem attraktiven Tanzprogramm, ihrer Natürlichkeit und der sympathischen Ausstrahlung zu überzeugen.

Für die Tanzleitung bei dieser Auslandsreise zeichnete Günther Schwab und für die musikalische Leitung der „Wagramer Tanzlmusi“ Andrea Steiner verantwortlich.

In der Kleinregion Csongrád wird auch auf rund 2.500 Hektar Weinbau betrieben. Durch das recht warme und trockene Klima fallen die Weine im Regelfall recht mild und säurearm aus. Die Wagramer Volkstanzgruppe hatte mehrfach die Gelegenheit, ungarische Weine zu verkosten, wobei auch eine Weinfarm besucht wurde. Mit der Teilnahme am Festival fand die diesjährige Tanzsaison einen würdigen Abschluss.

Nach einer kurzen schöpferischen Pause wird mit der Probentätigkeit für die bevorstehende Ballsaison begonnen werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.