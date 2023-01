Perschlings Faschingsgilde feiert Jubiläum

Die aus Anlass der erzwungenen Gemeindezusammenlegung von Weißenkirchen und Murstetten vor 30 Jahren gegründete Faschingsgilde „Weimu“ lädt im Jänner und Februar zu Sitzungen. Nach einer Rückschau auf 30 Jahre werden Vereine und Musikgruppen aus der Gemeinde Perschling die Ereignisse auch der angrenzenden Marktgemeinden Kapelln und Würmla in launiger und schwungvoller Weise aufs Korn nehmen.

Die Premiere erfolgt am Sonntag, 22. Jänner, um 14 Uhr im Saal des Gasthauses Kahri in Murstetten, eine zweite Faschingssitzung ist dann noch am gleichen Tag um 18 Uhr und die dritte Sitzung findet am Freitag, 27. Jänner, um 19 Uhr, ebenfalls im Gasthaus Kahri statt.

Im Februar folgen drei weitere Sitzungen im Gasthaus Wurlitzer in Perschling.

