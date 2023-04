Diebstähle eines St. Pöltners nach nur einem Monat in Freiheit

Lange war ein 37-jähriger St. Pöltner nicht in Freiheit, ehe er sich wieder seinen kriminellen Aktivitäten hingab. Im Dezember 2022 kommt der Mann auf Bewährung aus dem Gefängnis frei. Doch seine Drogensucht treibt ihn wieder genau dorthin. Nur einen Monat nach seiner Entlassung, nämlich Ende Jänner, bricht er erstmals ins Wertstoffzentrum Fladnitztal in Schweinern ein, um elektronische Geräte zu stehlen. Weitere drei Vorfälle im Februar folgen. Erbeutet hat der Mann Laptops, Handys, Powerbanks und Tablets. Dafür muss er sich jetzt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch am Landesgericht St. Pölten verantworten.

Auf Nachfrage des Richters, warum der Angeklagte die Dinge gestohlen hat, sagt er: „Um mir meine Drogensucht zu finanzieren.“ Die gestohlenen Geräte hat er schließlich über Willhaben verkauft. „Die Geräte haben meistens nicht viel gehabt. Ich habe sie repariert, das war nicht schwer, und habe sie dann um 50 bis 60 Euro wieder verkauft“, schildert der 37-Jährige.

Bei einem Vorfall hat der Angeklagte zudem den Zaun beschädigt, weshalb er sich zusätzlich wegen Sachbeschädigung verantworten muss. Die Gemeinde Obritzberg-Rust stellt diesbezüglich als Privatbeteiligte den Anspruch auf 663,60 Euro, die der Angeklagte vollumfänglich anerkennt.

Vorfall mit Ex-Lebensgefährtin

Dem nicht genug, da sich der 37-Jährige zudem wegen Nötigung verantworten muss. Im Februar hat er seiner damaligen Lebensgefährtin Geld geborgt, das er jedoch wieder zurückhaben wollte. Bei einer Tankstelle in St. Pölten kam es schließlich zum Zwischenfall. „Ich habe mich vor die Autotüre gestellt, weil ich nicht wollte, dass er ins Auto greift und das Geld an sich nimmt“, schildert die Ex-Lebensgefährtin vor Gericht. Der Angeklagte habe sie allerdings an den Oberarmen genommen, zur Seite geschoben und das Geld an sich genommen. Nach kurzen Überlegungen habe er ihr das Geld aber wieder ins Handschuhfach gelegt, erklärt der Angeklagte. Das bestätigt auch die Ex-Lebensgefährtin dem Richter.

Der 37-Jährige betont mehrmals, dass er sein Leben endlich in den Griff bekommen möchte. Trotz reumütigen Geständnisses wird der Angeklagte schlussendlich zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wird die bedingte Strafnachsicht von fünf Monaten widerrufen. Der Angeklagte hat für die Kosten des Strafverfahrens aufzukommen und muss darüber hinaus an die Gemeinde Obritzberg-Rust eine Summe von 663,60 Euro sowie an den Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten 1.010 Euro bezahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.