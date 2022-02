„Lockerungen sind richtig“: Stimmen aus der Region Herzogenburg

Die Corona-Zeit war für den Handel alles andere einfach. Inge Mölzer, Inhaberin „Schuh & Papier Inge“ in Traismauer, spricht wohl für viele Unternehmer: „Umso mehr freut es uns, dass trotz der hohen Infektionszahlen Lockerungen durchgeführt werden.“

„Liegt dann in der Eigenverantwortung aller Menschen“

Ein erster großer Schritt sei der Entfall der 2-G-Pflicht im Handel gewesen, womit auch die Kontrollpflicht gefallen ist. Mölzer: „Am 5. März entfällt auch die 3G-Regel und somit liegt es in der Eigenverantwortung aller Menschen, weiterhin Abstand zu halten und bei Räumlichkeiten, wo viele Leute auf engstem Raum vorzufinden sind, eine FFP2-Maske beim Shoppen zu tragen.“

Die Geschäftsinhaberin ist zuversichtlich, dass die Rücknahme der Maßnahmen zumindest in den nächsten Wochen keine neue Welle auslösen wird. Mölzer: „Wir werden langsam wieder zur Normalität zurückkehren können. In meinem Geschäft wird es am 5. März übrigens keine Sonderaktionen geben.“

Auch die Feuerwehren fiebern den Lockerungen entgegen. Günther Staudenmayer, Kommandant der Inzersdorfer Silberhelme: „„Wir freuen uns, dass wir unsere Mitgliederversammlung Ende März wahrscheinlich normal abhalten können. Dieses Jahr ist auch am 30. April das Maibaumaufstellen geplant und von 10. Bis 12. Juni wieder unser Feuerwehrfest mit Traisentalcup. Fest steht im Herbst auch die Teilnahme an den Bundesbewerben, da werden wir mit drei Teams vertreten sein.“

