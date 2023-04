Knalleffekt: Eislaufplatz in Herzogenburg ist ab sofort Geschichte

Die Mandatare haben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Fakten geschaffen: Die Stadt macht vom Rückgaberecht der Polyethylen-Platten Gebrauch, somit bleibt der Plastik-Eislaufplatz ein einmaliges Experiment. Allerdings wird auch das defekte Kühlaggregat nicht ersetzt. Konsequenz: Es gibt keine Rückkehr zum Eis, daher ist der Eislaufplatz Geschichte.

Die Eisfläche am Auring war jahrelang hervorragend frequentiert, bot sie doch die einzige Möglichkeit, in Herzogenburg Wintersport auszuüben. Betreut wurden die Hobby-Schlittschuhläufer von freiwilligen Helfern des Sportclubs, die sich nicht nur um gutes Eis, sondern auch um den Kartenverkauf oder die Aus- und Rückgabe von Leih-Schuhen kümmerten.

Die Hiobsbotschaft kam vor der vergangenen Saison: Das Kühlaggregat hatte den Geist aufgegeben. Statt 130.000 Euro in ein neues Gerät zu investierten, setzte die Politik auf eine Alternative, zumal sie auch die rasant ansteigenden Kosten für Energie im Blickfeld hatte. Um 150.000 Euro wurden Platten aus Polyethylen angeschafft. Angenehmer Nebeneffekt: Durch das Plastik war man witterungsunabhängig, ein Warmwettereinbruch konnte das Laufvergnügen nicht trüben.

Womit man nicht gerechnet hat: Während Kinder mit dem Plastik keine Probleme hatten, wandten sich Erwachsene ab. Ein massiver Besucherrückgang war die Folge. „Es waren erschreckend wenig Gäste“, sagte Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) im Zuge der Gemeinderatssitzung. Mehr noch: „An manchen Nachmittagen gab es nicht einen einzigen Gast.“

Nun wird also das ungeliebte Plastik zurückgegeben, die Stadt erhält die Hälfte des Kaufpreises, also 75.000 Euro, zurück. Aus wirtschaftlichen Gründen wird allerdings auf den Ankauf eines Kühlaggregats verzichtet. „Schade, dass es so gekommen ist“, bedauerte ÖVP-Stadtrat Erich Hauptmann, FPÖ-Stadtrat Martin Hinteregger schloss sich seinen Worten an. Grün-Gemeinderat Peter Völkl hält den Nicht-Ankauf des Aggregats „aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht“ für richtig. Einig war sich die Opposition, dass man sich auf die Suche nach Alternativen zum Eislaufplatz begeben müsse, um vor allem Kindern und Jugendlichen ein Bewegungsangebot im Winter zu ermöglichen.

