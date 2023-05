GF: Lehrlinge präsentierten am Standort Herzogenburg ihre Lehrberufe

GF Casting Solutions in Herzogenburg lud zum zum Tag der offenen Lehrwerkstatt. Gestaltet wurde dieser Tag von den Lehrlingen selbst und es wurde einiges geboten. Die Besucher wurden im Empfangsbereich begrüßt und zu den Schulungsräumlichkeiten begleitet. Dort präsentierten die Auszubildenden die Unternehmen des GF Konzerns sowie die am Standort Herzogenburg ausgebildeten Lehrberufe. Danach folgte eine Besichtigung der Lehrwerkstatt, wo Interessierte ein kleines Werkstück selbst anfertigen durften. Als Höhepunkt gab es eine Führung durch die Werkshallen des Unternehmens. Neben den potenziellen, zukünftigen Lehrlingen kamen auch interessierte Eltern von bereits in Ausbildung befindlichen Jugendlichen, die stolz ihren Arbeitsplatz präsentierten. Auch Vizebürgermeister Richard Waringer ließ es sich nicht nehmen, sich über die Lehrberufe zu informieren.

GF Casting Solutions beschäftigt am Standort Herzogenburg rund 600 Mitarbeiter. Es gibt 23 Druckgussmaschinen und 74 Roboter. Den Beschäftigten werden ein eigenes Gesundheitsprogramm sowie verschiedene betriebliche Zusatzleistungen angeboten. Arbeitssicherheit steht an oberster Stelle. Derzeit befinden sich 31 Lehrlinge in Ausbildung und es werden pro Jahr bis zu zwölf neue Lehrlinge aufgenommen. Ausgebildet werden Maschinentechnik & Automatisierungstechnik, Werkzeugbautechnik und Zerspanungstechnik, Elektrotechnik sowie Gießereitechnik. Besonders stolz ist GF auch darauf, dass man regelmäßig bei Landes- und Bundesmeisterschaften mitmischt. Bewerbungen werden jederzeit gerne entgegengenommen.

