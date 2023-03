Toller Erfolg für Anika Wimmer

Anika Wimmer, Mitarbeiterin bei Nentwich Gartenbau, hat ihre Facharbeiterprüfung im Garten- und Landschaftsbau mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Neben ihrer Ausbildung als Floristin kann Anika nun auch den Abschluss als ausgebildete Facharbeiterin im Gartenbau und in der Baumschulproduktion vorweisen. Nentwich Gartenbau ist seit mehr als zehn Jahren zertifizierte Lehrlings- und Fachausbildungsstelle in den Bereichen Gartenbau, Baumschule und Floristik. Eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung steht beim regionalen Familienbetrieb dabei an erster Stelle. Über den ausgezeichneten Erfolg freut sich natürlich auch Geschäftsführer Thomas Nentwich, der Facharbeiterin Anika Wimmer herzlich gratulierte.

