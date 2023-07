Kulturfahrt führte Obritzberg-Rust-Hainer Senioren ins südliche NÖ

Die Ortsgruppe Obritzberg-Rust-Hain der NÖs Senioren unternahm einen sehr interessanten Ausflug, der nach Berndorf und anschließend nach Mödling führte. Nach dem Besuch der wunderschönen Kirche ging es gleich in die nahe Volksschule, wo die imposanten, bestens erhaltenen und gepflegten Stilklassen untergebracht sind. Der große Gönner Arthur Krupp finanzierte diese einzigartige Schule und ermöglichte allen Kindern kostenlose Arzt- beziehungsweise Zahnarztbesuche und Duschmöglichkeit in der Schule. Die Klassen sind jeweils einer anderen Epoche zugewiesen beziehungsweise in einem anderen Stil adaptiert und bestens erhalten und gepflegt, obwohl sie schon weit über 100 Jahre alt sind und immer noch als aktive Volksschule verwendet werden.

Danach besuchte man das Sommertheater in Mödling mit der lustigen Aufführung vom braven Soldaten Schwejk. So war es wiederum ein gelungener Kulturausflug, der bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestens ankam.