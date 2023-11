Obritzberg-Rusts Senioren besichtigten St. Pölten

Die Ortsgruppe Obritzberg-Rust-Hain der „NÖ Senioren“ hatte eine sehr interessante Stadtführung in St. Pölten gebucht und danach ein gemütliches Mittagessen in Fahrafeld. Am Nachmittag gings weiter nach Pyhra in die Landwirtschaftliche Fachschule. Nach einigen Verkostungen von Käse und Most wurde eine ausführliche Betriebsbesichtigung durchgeführt, wo mit Internat, Schule und Stallungen praktisch die ganze Ausbildungsstätte für junge Leute bestaunt werden konnte. Der Abend ist dann noch im Figl's Genussstadel in Kleinhain gemütlich zu Ende gegangen.