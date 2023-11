Traismaurer Schüler erlebten energiegeladene Lesenacht

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Mittelschule Traismauer haben eine energiegeladene Lesenacht im EVN-Wärmekraftwerk Theiß erlebt. Zu Beginn gab es einen Vortrag zum Thema Energie, Energiewende und vernünftigen Umgang mit Energie. Damit die Jugendlichen besser verstehen konnten, wie ein Kraftwerk aussieht und funktioniert, wurde dieses danach selbstverständlich besichtigt.

Die im Vortrag gelernte Theorie konnten die Schülerinnen und Schüler am nächsten Tag bei Experimenten gleich selbst anwenden. Am Abend stärkten sich alle Ausflügler bei einem schmackhaften Abendessen für die aufregende Lesenacht und die anschließende Disco. Im Anschluss konnten alle Lesebegeisterten noch in ihren Schlafsäcken weiterlesen, bis sie vor Müdigkeit einschliefen.

Am nächsten Morgen gab es natürlich ein Frühstück, damit die Schülerinnen und Schüler gut gestärkt in den Tag starten konnten.

Das modernste und effizienteste Wärmekraftwerk der EVN in Theiß ist bis heute ein unerlässlicher Eckpfeiler der Versorgungssicherheit in NÖ. Neben elektrischer Energie wird in Theiß auch Fernwärme für Gedersdorf und die Stadt Krems erzeugt. Aktuell sorgt das Kraftwerk Theiß mit 470 Megawatt für die Netzstabilisierung bei kritischen Netzsituationen. Bis zu 10.000 Interessierte besuchen das Kraftwerk Theiß jährlich.