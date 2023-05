St. Pöltner Bezirks-Feuerwehren reisten nach New York

Vom One World Trade Center über Ground Zero zum Rockefeller Center bis zu The Rock auf Randals Island haben die Kameraden aus dem Bezirk St. Pölten viel gesehen und erlebt. Neben „gewöhnlichen“ Sehenswürdigkeiten durften sie auch immer wieder in das Leben der Kameraden des FDNY (Fire Department New York) eintauchen.

Verwaltungsrat Romano Casoria (Traismauer-Stadt) und Abschnittsbrandinspektor Rudi Singer (Herzogenburg-Stadt) organisierten diese Reise in Kooperation mit Raiffeisen Reisen. 35 Teilnehmer aus dem Feuerwehr-Bezirk St. Pölten machten sich auf nach New York. Elf weitere Teilnehmer kamen aus Krems, dem Waldviertel und Wien.

Die Besichtigung des Feuerwehrmuseums stand ebenso am Programm wie ein Besuch von Randals Island, wo es das Trainingszentrum „The Rock“ gibt. Von einem U-Bahn-Tunnel mit U-Bahn-Waggons, mehreren Brandhäusern und einem überdachten Straßenabschnitt mit mehrstöckigen Gebäuden zum Abseilen, ist an Trainingsmöglichkeiten alles geboten.

Besuch im Hauptquartier der Vereinten Nationen

Auf dem Weg zurück nach Manhattan gab der Bus den Geist auf, man ließ ihn stehen und fuhr mit der U-Bahn zum Grand Central Terminal. Nach einer kurzen Stärkung machten sich die Silberhelme direkt auf den Weg zum Hauptquartier der Vereinten Nationen. Dort hat sich wieder einmal bewiesen, wie klein die Welt doch ist, denn eine der Gästeführerinnen im UNO-Gebäude stammt aus Inzersdorf ob der Traisen.

Am letzten Tag besuchte man am Morgen „Marine One“, eines der ehemaligen Löschboote des Fire Departements, das an 9/11 die Wasserversorgung für die Kameraden am Ground Zero sicherstellte. Zumm Abschluss ging es noch in die FDNY Firezone am Rockefeller Center.

„Im Laufe der Woche hatten wir immer wieder Zeit, mit den Kameraden auf den verschiedenen Feuerwachen der Stadt ins Gespräch zu kommen. Diese erzählten stolz von ihrer Freude am Beruf und von der Nachbarschaft, für die sie da sind. Neben Fotos von den Feuerwehrfahrzeugen und ausgetauschten Ärmelwappen, sind auch einige T-Shirts der verschiedenen Feuerwachen als Mitbringsel angekauft worden“, berichten die Reiseteilnehmer.

Viele Feuerwehrmänner in New York erzählten, dass sie neben der Feuerwehr noch einen Nebenjob benötigen, um sich die hohen Lebenshaltungskosten leisten zu können. So können sich viele gar nicht vorstellen, dass es in Österreich ein Freiwilligensystem gibt. Dass das Trauma der Anschläge vom 11. September noch immer tief in den Kameraden der Feuerwehr sitzt, konnten die Feuerwehrleute aus dem Bezirk St. Pölten in vielen Gesprächen erfahren. Viele Feuerwachen sind mit Gedenkstätten und Mahnmalen an die verstorbenen Feuerwehrmänner ausgestattet.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.