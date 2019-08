In der Vorwoche gab im Reitherhaus eine interessante Ausstellung von Schiffsmodellen, die dort anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Marinekameradschaft zu sehen war. Österreich lag ja bis zum Jahr 1918 am Meer und in den Häfen wie Triest, Pula oder Rijeka herrschten rege Aktivitäten. Die Dampfer der großen Handelsmarine fuhren in die ganze Welt, die Hauptziele dieser Flotte lagen in Ostasien, Indien, Amerika und in der Levante.

Außerdem war die kaiserlich-königliche Kriegsmarine die achtgrößte der Welt. Diese Ausstellung sollte einen kleinen Überblick über die ehemalige Seemacht Österreichs und die technische Entwicklung von Segelschiff zum Dampf- und Motorschiff geben.

Das Lebenswerk Ernst Oppels, Mitglied der Marinekameradschaft Babenberg-Traisental, besteht aus 50 selbst gebauten Schiffsmodellen aus der Zeit vor 1918. In dieser Sonderausstellung gab er mit 28 ausgesuchten Modellen einen Überblick über die Flotte der Donaumonarchie. Er schlug dabei einen Bogen von den kleinsten Marineeinheiten wie Minenlegerbooten bis hin zu den hochseetauglichen Kreuzern und Fregatten.

Mit Figurenszenen aus dem Bordleben

Die Detailgenauigkeit dieser Modelle ist beeindruckend, eine besondere Lebhaftigkeit erzielt Oppel dabei mit Figurenszenen des Bordlebens, die er mit akribisch genau nachempfundenem Bordpersonal „zum Leben erweckt“.

Der gelernte Werkzeugmacher und Maschinenschlosser war in seiner Seefahrtszeit auf einem deutschen Frachtschiff als Ingenieurs-Assistent tätig. „Der Modellbau von Kriegsschiffen soll natürlich nicht der Verherrlichung von Kriegsgerät dienen, sondern die Faszination zeigen, die von der sich rasch entwickelten Technik ausgeht“, erklärt Oppel.

Diese kreative Beschäftigung des Modellnachbaus sei wie so vieles in der heutigen Zeit durch moderne Elektronik einem Wandel unterworfen. Oppel: „Durch den Einsatz von 3D-Druckern ist es nun möglich, diverse Kleinteile genau und exakt nachzubilden. Es wird immer Menschen geben, die ihre kindliche Freude am Bau von Modellen haben, sei es nun hoch technisiert oder in guter alter Handarbeit.“