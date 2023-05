Modellbaufrühling in Waldlesberg

Zu einem „Modellbaufrühling“ luden die Freiwillige Feuerwehr Waldlesberg und mehrere passionierte Modellbau–Individualisten, die sich zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen haben, nach Waldlesberg ein. Sowohl im Außenbereich als auch im neuen Lagerraum der Feuerwehr fanden Modellbauvorführungen von einem Portalkran, einem ferngesteuerten Lkw, Schwerlastzugmaschinen, Baggern und Baumaschinen, Feuerwehrfahrzeugen und vielen anderen Fahrzeugen im Maßstab 1:16 und 1:14 statt.

Von der Garage in die Räumlichkeiten der Feuerwehr

Die Witterungsbedingungen waren den Veranstaltern hold, sodass zahlreiche Gäste zu diesem Event begrüßt werden konnten, was in diesem Jahr dank des größeren Raumangebots der Feuerwehr möglich war. „Im Vorjahr hat der Modellbaufrühling noch in einem kleinen Rahmen in meiner Garage (Anmerkung: auch in Waldlesberg) stattgefunden. Heuer haben meine Kollegen und ich eine umfangreiche Ausstellung sowie mehrere Vorführungen organisiert, die einen Einblick in den Modellbau geben“, so der Sprecher der Modellbaugruppe, René Gatti. Für das leibliche Wohl sorgte die Feuerwehr Waldlesberg. Die Einnahmen dienen dem Ankauf von Ausrüstungsgegenständen.

