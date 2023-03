Von Glaskunst bis Schmuck

Am vergangenen Wochenende wurde zur beliebten Kunstausstellung in die Galerie „3i“ am Kühstand in Wölbling eingeladen.

Irene Krammel und Irmgard Schlager stellten viele Werke und handwerkliche Kunstexponate wie Malerei, Tiffany-Glaskunst, Recycling-Kunst, Schmuck und Kunsthandwerk und Patchwork zur Schau. Kurz vor Ostern ließen sich auch Osterhasen blicken und erstanden das eine oder andere Geschenk. Für die Besucher, unter ihnen befand sich auch Bürgermeisterin Karin Gorenzel, gab es auch Kaffee und Mehlspeisen.

