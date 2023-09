Spezielles Kunstprojekt im Traismaurer „10er Haus“

Bei der aktuellen Ausstellung steht ein Projekt der Gruppe Splinters (Splitter) - Künstlerinnen und Künstler der Sparten Malerei, Fotografie, Architektur, Philosophie und Dichtkunst aus Jerusalem, Modena, Traismauer und Beirut im Mittelpunkt. Ihr gemeinsamer Ausgangspunkt ist die Explosion, die sich im August 2020 im Hafen von Beirut ereignet hat. Seit Jänner 2021 entwickeln sie in regelmäßig abgehaltenen Videokonferenzen Gedanken, Manifeste, Texte, Skizzen, Zeichnungen, Gemälde, Fotos, Kurzfilme, Objekte und weitere Artefakte rund um Risse, Klüfte, Erinnerungen, Abwesenheiten, Mythen, Zusammenbrüche und das hartnäckige Bemühen, ständig aufzubauen, was doch von Anfang an der Vergänglichkeit geweiht ist: Denn dieselbe Kraft, die alles zusammenhält (symbolon), reißt auch alles auseinander (diabolon).

Zur Vernissage konnte die Ausstellungskuratorin Jutta Fischel zahlreiche Aussteller, darunter auch Kunstvereinsobmann Bernhard Schneider, Kulturmanager Reinhard Prenn als auch einige Vereins- und Wirtschaftsvertreter begrüßen.

Ein Auszug ihres Kunstschaffens ist in eindrucksvoller Form in den Ausstellungsräumen der FineArt Galerie zu sehen. Die Ausstellung ist am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung noch bis zum 29. Oktober zu sehen.