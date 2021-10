Getzersdorfer Unternehmen "Biomin" holte Preis

Zum 34. Mal wurde der „Karl-Ritter-von-Ghega-Preis“ vergeben. Der Preis ist die wichtigste Auszeichnung für Innovationsprojekte von NÖ Unternehmen und für innovative Entwicklungen von NÖ Forschungseinrichtungen. Aus 35 Einreichungen beim NÖ Innovationspreis 2021 setzte sich die Firma Biomin mit einem neuen Produkt gegen Schimmelpilzgift durch. „ZENzyme“ ist ein biotechnologisch entwickeltes Enzym, dass das Schimmelpilzgift Zearalenon in einen ungiftigen Metaboliten umwandelt.

Solche Gifte verursachen massive Ernteverluste bei Getreide, vor allem bei Kukuruz, Weizen und Soja.

Nicht nur das: Sie gefährden außerdem die Gesundheit und Fruchtbarkeit von Nutztieren für die Lebensmittelproduktion.

Aufgrund der derzeitigen Lage fand die Preisverleihung in einem kleineren Rahmen statt, was aber nichts an der Begeisterung von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei der Verkündigung der diesjährigen Sieger änderte. „Forschung, Entwicklung und Innovation sind die treibenden Kräfte für die erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftsstandortes NÖ. Die heurigen Preisträger des Innovationspreises zeigen, dass es den Betrieben gelungen ist, stärker, digitaler und innovativer aus dieser Pandemie herauszukommen“, so Danninger.