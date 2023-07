Herzogenburger Steakhouse ist Bundeslandsieger

„Der Name ist Programm! Fleisch steht im Mittelpunkt des Geschehens, das Angebot ist reichlich. Hausgemachte Burger und beste Steaks, für die nur frischeste Zutaten verwendet werden. Das rustikale Ambiente passt hervorragend zum Steakhouse-Konzept.“ So beschreibt der „Falstaff Streetfood Guide 2023“ das „Beef + Burger Steakhouse“ in Herzogenburg. Und zeichnete es als Niederösterreichs Bundeslandsieger aus. 94 von 100 Punkten hat man erreicht (58 von 60 Punkten für das Essen, 18 von 20 für das Service, 18 von 20 für das Ambiente.

„Wir sind überwältigt und stolz, möchten aber betonen, dass dieser Erfolg ohne die hervorragende Zusammenarbeit in unserem Team nicht möglich gewesen wäre“, so Martin Reinprecht und Sabine Jahodinsky, die seit Jänner des Vorjahres das Steakhouse in der St. Pölter Straße führen.