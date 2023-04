Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal vergibt Grüne Rebe

„Am heutigen Abend wird deutlich, dass es das Engagement einzelner braucht, um großartige Projekte vorantreiben“, beginnt Herbert Pfeffer, Obmann der Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal, seine Rede beim Regionsfest der Modellregion. Die Zusammenkunft deren Mitglieder hat eine besondere Bedeutung. Fünf Projekte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen, werden mit der Grünen Rebe ausgezeichnet. Die Trophäen stammen vom Traismaurer Holzkünstler Christoph Vesely und sind aus regionalem Rebholz gefertigt.

Grüne Rebe in Gold für Wassergenossenschaft Unteres Traisental

Über die Grüne Rebe in Gold darf sich die Wassergenossenschaft Unteres Traisental freuen. Das Projekt zielt darauf ab, Wasser langfristig in der Region zu halten und damit den lokalen Obst- und Weinbau auch noch in der Zukunft zu ermöglichen. Durch die genossenschaftliche Organisation und das Miteinbeziehen möglichst vieler Winzerinnen und Winzer soll ein solidarischer Umgang mit Wasser ermöglicht werden.

Grüne Rebe in Silber an Genossenschaft Energiegemeinschaft Göttweigblick

Die Energiegemeinschaft Göttweigblick ist aktuell jene mit den meisten privaten Mitgliedern in Österreich. Der Award wurde an Christian Hoffmann, den Obmann der Genossenschaft übergeben.

Grüne Rebe in Silber an Stadtgemeinde Herzogenburg für Musterhaussanierung des Kindergartens in St. Andrä

Über eine weitere Grüne Rebe in Silber darf sich die Stadtgemeinde Herzogenburg freuen. Die Sanierung des Kindergartens St. Andrä wurde nach klimaaktiv Standard, einem der aktuell am höchsten angesetzten Standards umgesetzt, weshalb dieses Projekt nun ausgezeichnet wurde.

Grüne Rebe in Bronze für Leerstandsmanagement und Generalsanierung Fritschehaus

Für sein Engagement im Bereich Leerstandsmanagement in der Stadtgemeinde Traismauer bekam Heinz Mölzer die Grüne Rebe in Bronze. Er trieb die Sanierung des Fritschehauses im Ortszentrum von Traismauer voran. Neben 15 neuen Wohneinheiten beherbergt das Gebäude im Erdgeschoss das neue KEM-Zentrum und das Büro der Modellregion.

Über die zweite Grüne Rebe in Bronze durften sich Studierende der BOKU freuen. Sie hatten im Rahmen einer Lehrveranstaltung Planungsvarianten für Freiflächen der Stadtgemeinde Traismauer entwickelt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.