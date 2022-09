Traismaurer „10er-Haus“ prämiert

Das „10er-Haus“ in der Innenstadt (Wiener Straße 10) war der Schauplatz der Verleihung der „Goldenen Kelle“. Diese höchste Auszeichnung des Landes NÖ für herausragende Baugestaltung und ausgewogene Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild erging in der Fine-Art-Galerie an insgesamt sieben Preisträger:

Architekturwettbewerb Herausragende NÖ Projekte mit „Goldener Kelle“ ausgezeichnet

Dazu zählte auch das „10er-Haus“. Das denkmalgeschützte Ensemble mit Stallungen und Gebäudeteilen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert hatte eine Sanierung bitter nötig. Auf der Suche nach einem Fotostudio fanden Erna und Martin Lutz vor rund 15 Jahren dieses Haus und nahmen sich mit den Architekten Gerd Schlögl und Bernhard Schneider und mit viel Elan dessen Renovierung an.

Statisch und haustechnisch zukunftstauglich gemacht, wurden Wohnungen zusammengelegt, Eingänge versetzt und Stiegenläufe verändert. Starke, weiß gekalkte Mauern mit mächtigen Pfeilern geben dem Innenhof einen burgartigen Charakter. Heute ist das Gebäude ein pulsierender Ort mit bunt gemischter Nutzung und auch Sitz des Kunstvereins „Fine Art“.

Zahlreiche Konzerte und sehenswerte Ausstellungen

„Meine Gattin und ich freuen uns sehr, dass wir zu den diesjährigen Preisträgern zählen und die Auszeichnung entgegennehmen dürfen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich ,10er-Haus‘ zu einem Kunst- und Kulturzentrum entwickelt, in dem zahlreiche Konzerte stattgefunden haben und auch stets besonders sehenswerte Ausstellungen der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden können“, so Martin Lutz.

Überreicht wurden die mit 14 Karat vergoldeten Trophäen von Ehrengast Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Nicht alles, was für künftige Entwicklungen wünschenswert ist, kann durch Verbote oder zwingende Vorgaben gesteuert werden. Mit dem Architekturwettbewerb zur Wahl der Goldenen Kelle möchten wir das Bewusstsein für Baukultur in NÖ durch Positivbeispiele anstoßen“, hob sie hervor.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.