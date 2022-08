Würdige „Weiße Feder“-Preisträger: Ehrung in Herzogenburg

Werbung

Einer der Höhepunkte der Kindersommerspiele ist die Verleihung der „Weißen Feder von Herzogenburg“, eine Auszeichnung für Menschen, Vereine oder Institutionen, die etwas Besonderes für Kinder leisten. Schon Wochen vor Beginn der Kindersommerspiele vergibt eine Jury, die zum Großteil aus Kindern besteht, nach einem ausgeklügelten Punktesystem, die Preise. Seit einigen Jahren gibt es dafür drei Kategorien: regional, national und international.

Die „Weiße Feder“ ist im Zuge der Eröffnung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stiftspropst Petrus Stockinger überreicht worden. Die Preise gingen an Elisa Wegl (regional), an „Charity Heroes Austria“, die sich den Preis in ihren Superheldenkostümen abholten (national), und an den Verein „Austro Danubia“ (international).

Elisa Wegl hat zwei Söhne, ihr jüngster hat besondere Bedürfnisse. Als ihr eine Therapeutin geraten hat, schwere, aber weiche Gegenstände zu besorgen, wurde sie nicht fündig und füllte deshalb ein Stofftier mit Quarzsand – und aus dieser Notlösung wurde eine Geschäftsidee. Sie designet und näht die Gewichtstiere mit sehr viel Liebe, und möchte damit Herzen berühren.

Die „Charity Heroes Austria“, Österreichs Helden für Kinder“, besuchen Kinder, die an physischen und psychischen Krankheiten leiden, die in Heimen leben oder sich gerade in einer besonders schwierigen, stressigen oder angsteinflößenden Lebenssituation befinden, wie aktuell Kinder aus der Ukraine. Sie brauchen manchmal Helden, die für sie da sind.

„Austro Danubia“ ist ein gemeinnütziger Verein, der sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Rumänien unterstützt. Aus der Idee, Straßenkindern und Sozialwaisen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, entstand das Hilfsprojekt „Saniob“ in Rumänien, hinter dem das Stift Melk mit Abt Georg Wilfinger steht.

