Lesung in Gemeinlebarn

Seit rund zehn Jahren finden im Feuerwehrhaus Gemeinlebarn die sogenannten „Mittendrin“–Veranstaltungen statt. Bei diesen monatlichen Treffen von vorwiegend Pensionistinnen und Pensionisten sowie „Personen mittleren Alters“ gibt es immer wieder verschiedene Schwerpunkte. Diesmal stand eine heitere Lesung mit dem Autorenehepaar Michaela und Wilhelm Maria Lipp im Mittelpunkt des Nachmittags. Seitens des Organisationsteams nahm Herta Bernard die Begrüßung und die Vorstellung der Gäste vor. Mit dabei waren Stadträtin Veronika Haas, „Hausherr“ Walter Czech (Unterabschnittskommandant und Gemeinlebarns Feuerwehrkommandant, der langjährige Obmann des Hobbyfußballvereins „GSR Lewary“ Johann Scheibenreiter sowie Ute und Klaus Badegruber.

Wilhelm Maria Lipp hat über viele Jahre an der Hauptschule in Traismauer unterrichtet, bevor er Direktor an der Hauptschule in Pottenbrunn wurde. Im Jahr 1989 hat der Autor mit dem Schreiben begonnen und zunächst zahlreiche Gedichte und Liedtexte verfasst. Der Schwerpunkt seiner derzeitigen schriftstellerischen Tätigkeit liegt auf kritischen, ironischen, pointierten, humorvollen Texten zu diversen Themen. Michaela Lipp, die ursprünglich aus Würzburg stammt, hat vor zwölf Jahren mit dem Schreiben von Büchern begonnen. Mittlerweile hat das Autorenehepaar auch bereits mehrere gemeinsame Bücher geschrieben, aus denen ebenfalls gelesen wurde.