Auf ins kühle Nass – auch in der Region Herzogenburg

Am vergangenen Montag ist die Badesaison im Herzogenburger „Aquapark“ eröffnet worden. Ursprünglich war die Ermöglichung des Badevergnügens bereits für Ende April geplant gewesen, doch das schlechte Wetter machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung.

Der Saisonkarten-Vorverkauf lief gut und hat annähernd das Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht. 29 Erwachsene, 15 Kinder und 74 Jugendliche werden zu den regelmäßigen Gästen zählen. Die Ermäßigung in Kombination mit dem NÖ Familienpass haben 118 Personen in Anspruch genommen, 52 Erwachsene, elf Pensionisten und 55 Schüler.

Wölblinger Waldbad eröffnet rundumerneuert

Das Wölblinger Waldbad wird wie geplant am kommenden Montag, 16. Mai, seine Pforten öffnen. Rundumerneuert: „Durch die Überschwemmungen am 18. Juli 2021 waren diverse Sanierungs- und Reparaturarbeiten notwendig. So wurde die komplette Wasseraufbereitungsanlage erneuert, die Zäune sind ausgetauscht und Grünanlagen neu angelegt worden“, berichtet Bürgermeisterin Karin Gorenzel. Der damalige Schaden belief sich auf rund 100.000 Euro.

„Jetzt freue ich mich jedenfalls auf eine reibungslose Badesaison. Danke an die Gemeindemitarbeiter für ihren unermüdlichen Einsatz“, so Gorenzel.

Wer die Ruhe in der Natur sucht, der kann sich in den Seen abkühlen, etwa am Traismaurer Badesee, dem im Vorjahr neuerlich eine hervorragende Wasserqualität attestiert worden ist.

Auch St. Pölten bietet Badespaß. Am Viehofner See wird wieder das Seegras mit Mähboten geschnitten und auch die Wege rund um den See wurden erneuert.

Auch das Lokal „Seedose“ hat sich für diese Saison etwas Neues einfallen lassen. Neben der Sanierung der Terrasse wurde auch eine Eis-Lounge mit Möbeln im Stil der 60er-Jahre eingerichtet. Außerdem wird ab Mitte Mai die Seedose abends zu einer Party-Location. Ein Teil des Lokals soll abgetrennt werden und mit kleinen DJ-Sets und Konzerten die Gäste bis Mitternacht unterhalten. Dafür bleibt auch die Küche bis 23 Uhr geöffnet.

Bürgermeister eröffnete Saison mit Sprung

Am Ratzersdorfer See gibt es gleich zwei Neuerungen. Für alle Volleyball-Fans wird ein vierter Volleyballplatz errichtet. Der See bekommt auch einen neuen Steg im Bereich der Seelounge. Außerdem wurde die Sicherheit aller anderen Stege, Badeleitern und Schwimmplattformen auf den Seen überprüft.

In Pyhra wurde die Badesaison von Bürgermeister Günter Schaubach eröffnet, nämlich mit einem Sprung vom Turm. . Doch auch im Winter war die Naturbadeanlage ein beliebter Treffpunk. Kälteresistente kamen zum Eisbaden, während sich Spaziergänger mit einem heißen Punsch wärmten.

Pünktlich zu den ersten frühsommerlichen Tagen öffnete das Freibad in Böheimkirchen. Die neuen Umwälzpumpen sorgen für kristallklares Wasser und jede Menge Badespaß. Bademeister Franz Wachauer freut sich auch, dass die Preise für Tages- und Saisonkarten nicht erhöht werden. Die ersten Besucher waren Mittelschüler, die den Start der Wassersportsaison kaum erwarten konnten. Anschließend durften sie die neuen Möbel im „Das Jakob“ einweihen.

