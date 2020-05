Die Bundesregierung hat die Öffnung der Bäder ab Freitag, 29. Mai, erlaubt. Auch in Herzogenburg rüstet man sich für diesen Tag: „Die Nirostabecken im Aquapark werden ab Montag, 11. Mai, eingelassen. Der Betriebsbeginn ist für 29. Mai geplant“, bestätigt Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer. Der Naturbadeteich ist bereits mit Wasser gefüllt.

Im Eingangsbereich ist eine Regelung mit Absperrgittern geplant, damit der Abstand von einem Meter eingehalten werden kann. Bodenmarkierungen sind vorgesehen.

„Die Entscheidung, ob Saisonkarten verkauft werden, fällt in den kommenden Tagen“

Am 29. Mai ist gleichzeitig die Saisoneröffnung beim Minigolfplatz geplant. Der Aquapark ist eines der beliebtesten Bäder im Bezirk. Witterungsbedingt ist er einer starken Besucherdifferenzierung unterworfen: „2016 kam das herrliche Septemberwetter leider zu spät. Die Kapriolen in den Monaten Juni, Juli und August waren für einen 38-prozentigen Besucherrückgang gegenüber dem Vorjahr verantwortlich. Allerdings hatte man 2015 mit 58.000 Gästen einen absoluten Besucherrekord eingefahren“, schrieb damals die NÖN.

2017 zählte man 48.365 Besucher, obwohl der Badeteich wegen Keimen einige Zeit gesperrt war. – Es hatte sich ein Schwarm Wildenten eingenistet. Das war der drittbeste Wert in der Geschichte seit der Eröffnung des Freizeittempels 2005 – vor nunmehr 15 Jahren. 2018 wurde der Badeteich neugestaltet, sodass ab 4. Mai das Erlebnisbad mit rund 30.500 Quadratmetern wieder voll benutzbar war – und es kamen 45.402 Gäste; zum Teil sogar von weit her.

41.017 Besucher gab es im Vorjahr

Im Vorjahr rechnete man zuerst mit einem kräftigen Minus, denn der Mai war als Bademonat total ausgefallen und in den Sommermonaten war es wetterbedingt zu den Wochenenden, an denen die Leute für das Badevergnügen Zeit hatten, nicht gerade positiv. Doch am Ende sah die Bilanz nicht so schlimm aus, denn an den 94 Betriebstagen kamen exakt 41.017 Besucher in den Aquapark.