In ähnlichen lautenden Resolutionen haben die Städte Herzogenburg, St. Pölten und Krems den Ausbau und die Modernisierung der Bahn im NÖ Zentralraum gefordert. Nun liegen die Antwortschreiben aus dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie beziehungsweise aus dem Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr, vor. Der Inhalt ist ernüchternd.

Man bekenne sich zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs und zur Schaffung moderner und attraktiver Verkehrsverbindungen. Wenn es aber um Konkretes geht, werden die Antworten immer vager.

„Planungen noch nicht gestartet“

Passagiere kennen das Szenario. Am Bahnsteig 7 des St. Pöltner Hauptbahnhofs steht eine S-40-Garnitur. Ihr Alter spricht für die damaligen Ingenieure und Konstrukteure: Baujahr 1986. Nach Bewältigung der Haltestelle Traisenpark bleibt der Zug in der Station Viehofen plötzlich minutenlang stehen. Da hat man schon den Eindruck, dass ein Fußmarsch nach Herzogenburg schneller ans Ziel führt. Es muss aber ein Gegenzug abgewartet werden, weil die Strecke nicht zweigleisig ist.

Eben diese Zweigleisigkeit wird in der Resolution gefordert.

Alex Erber „Öffis“ in der Warteschleife

Wortwörtlich heißt es dazu aus dem Klimaschutzministerium: „Die Planungen dazu haben allerdings noch nicht gestartet und auch die Finanzierung wurde noch nicht sichergestellt. Die Bedeutung dieses Projekts ist dem Ministerium aber durchaus bewusst. Es wird sich dafür einsetzen, dass bei der ÖBB-Infrastruktur AG die erforderlichen Vorstudien beziehungsweise die Aktualisierung von bereits vorliegenden Untersuchungen als Grundlage für alle weiteren Schritte gestartet werden.“

Ein weiteres Kapitel ist die Elektrifizierung des Abschnitts von Herzogenburg nach Krems. Hierzu hat es schon mehrfach Lippenbekenntnisse gegeben, sodass die Schlagzeile „Elektrifizierung startet“ schon in der Schublade lag.

Mittlerweile liegt diese Schlagzeile in der Schublade ganz hinten, denn in den Antwortschreiben wird ein Zeithorizont von 2029 genannt.

Die Antworten auf die Antwortschreiben fallen unterschiedlich aus. Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) zeigt sich vom „wenig konkreten Inhalt“ enttäuscht, will die Hoffnung aber eine beschleunigte Umsetzung von Ausbau und Modernisierung aber nicht aufgeben.

„Grünes Ministerium macht munter weiter“

Sehr deutlich wird St. Pöltens Stadtchef Matthias Stadler (SPÖ): „Alle reden vom öffentlichen Nahverkehr, aber passieren tut nix“, ärgert er sich. Und weiter: „Unter Türkis-Blau wurde die Elektrifizierung nach hinten geschoben, das grüne Ministerium macht munter weiter.“

Eine (angefragte) Reaktion aus dem Klimaschutzministerium stand zu Redaktionsschluss noch aus.

ÖVP-Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko verweist darauf, dass das Land beim Ausbau auf den Bund angewiesen ist. „Das Land hat in den vergangenen Jahren viel Geld in die Hand genommen, um Öffi-Angebote in und nach St. Pölten zu verbessern. Wir beteiligen uns auch finanziell am Ausbau der Bahnstrecken“, erklärt Schleritzko. Er verweist auf den täglichen Stundentakt zwischen St. Pölten und Horn beziehungsweise auf den Halbstundentakt zwischen St. Pölten und Krems bis 19 Uhr sowie die ausgedehnten Angebotszeiten bis nach Mitternacht.