In Herzogenburg gab es zum Schulabschluss eine Premiere

Die Ferien sind angebrochen – und für viele Jugendliche, die heuer aus der Herzogenburger Mittelschule ausgetreten sind, war es – laut den Pädagogen – ein schwerer Abschied. Beim Abschlusskonzert haben sogar einige Schüler geweint, weil jetzt alles vorbei ist. Birgit Altmann hat ihre Schüler von der 4b gefragt, was sie gerne zum Abschluss machen wollen – und es gab einige Vorschläge. „Halten wir doch einen Schulball im amerikanischen Stil mit Karaoke-Singen, Tombola und Zuckerwatte ab“, schlug man vor. Daraus wurde schließlich der erste Schulball, der in der Aula mit allem Drum und Dran über die Bühne gegangen ist. Es wurde getanzt, gespielt und gesungen – und das alles, wie von den Schülern gewünscht, in Abendkleidung.

Nach einem turbulenten Abend gab es noch eine Nacht in der Schule – diese Nächte sind ja coronabedingt in den vergangenen Schuljahren ausgefallen – und in der Früh ein gemeinsames Frühstück. Es war ein Abschied, an den sich nicht nur die Schüler, sondern auch die beiden Pädagoginnen Birgit Altmann und Roswitha Zederbauer sowie Direktorin Martina Teufl noch lange erinnern werden.