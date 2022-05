„Recht auf Bargeld“: Rundblick im Bezirk St. Pölten

Werbung

Nur Bares ist Wahres: Dieses Statement bröckelt immer mehr. Wegen Covid wurde die vergangenen zwei Jahre aus hygienischen Gründen zur verstärkten Zahlung mit Karte aufgerufen. Persönliche Präferenzen variieren aber, auch in den Betrieben.

„Durch das bargeldlose Zahlen verliert man den Bezug zu Geld und Sparen.“ Tischler Karl Hörmann vom St. Pöltner Domplatz-Markt

Ein Ort in St. Pölten, an dem unbedingt Bargeld nötig ist, ist der Markt am Domplatz. Die NÖN hat sich umgehört wie Besucher und Standler zum Thema Bargeld stehen. Die meisten können sich gar nicht vorstellen, ein Kartenlesegerät an ihrem Stand anzubieten. Und auch für die vielen Besucher des Markts ist es selbstverständlich, mit Barem zu zahlen.

Doch immer wieder hat der eine oder andere Kunde doch kein Bargeld einstecken. Dafür hat Tischler Karl Hörmann kein Verständnis. Er selbst lehnt es ab, Kartenzahlung für seine Produkte anbieten. Auf seinem Stand verkauft er Zirben- und Lavendelkissen, ätherische Öle und Zirben-Produkte.

„Durch das bargeldlose Zahlen verliert man den Bezug zu Geld und Sparen“, meint er. Außerdem stellt sich auch die Frage der Energie. „Für so ein Gerät brauche ich auch Strom, das ist am Markt schwierig“, meint Hörmann. Am Domplatz ist auch eine Filiale der Familie Bachinger. Auch hier können Eis und Mehlspeisen nur mit Bargeld bezahlt werden. Trixie Bachinger: „Uns ist Bargeld lieber. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen, irgendwann Kartenzahlung anbieten zu müssen.“

„In den Stadtteilen wie zum Beispiel in Harland und Stattersdorf hat man lange und immer wieder für einen Bankomat gekämpft.“ Renate Gamsjäger, Bezirksvorsitzende des Pensionstenverbandes

Wer kein Bargeld einstecken hat, dem bleibt dann nur mehr der Weg zum Bankomat. Gibt es in der Innenstadt eine Auswahl, ist das anderswo schwieriger. In den Stadtteilen bleibt einem oft eine kurze Autofahrt nicht erspart, vom Land ganz zu schweigen. „In den Stadtteilen wie zum Beispiel in Harland und Stattersdorf hat man lange und immer wieder für einen Bankomat gekämpft“, weiß Renate Gamsjäger, Bezirksvorsitzende des Pensionstenverbandes.

Die Anreise zum Geld-Abheben ist nicht nur aufwändig, sondern für manche Menschen gar nicht möglich. Wer mobilitätseingeschränkt ist, kann sich nicht schnell ins Auto setzen. Wobei die Erreichbarkeit in St. Pölten durch den LUP grundsätzlich gegeben sei, meint Gamsjäger.

Der Bezirksobmann der „NÖ Senioren“, Dieter Pöhlmann, betont: „Die Menschen haben das Recht auf Bargeld und auf den Zugang dazu! Die heutigen, noch existierenden Bankfilialen sind voll automatisiert, es gibt kaum noch Personal, keine ‚Vertrauensperson‘.“

„Wurstsemmel-Kauf mit Karte ist uns zu blöd“

Auch sonst würden ältere Personen Benachteiligungen durch den Bankensektor erfahren: „Versuchen sie einmal, als über 65-Jähriger einen Kredit zu bekommen.“

Es sei es auch unfair, den Älteren die digitale Kompetenz abzusprechen. Sondern: „Der Kauf einer Wurstsemmel mit Karte ist uns einfach zu blöd, um dann auch noch dafür Bankgebühren pro Buchungszeile bezahlen zu müssen.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.