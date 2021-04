Der jüngste Vorschlag der ÖVP, den bestehenden Lift im Schloss zu modernisieren oder einen neuen, behindertengerechten Personenlift zu errichten, schlägt vor der kommenden Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag (27. April) weiter hohe Wellen. Der Zugang zu allen Stockwerken solle stufenlos ermöglicht werden.

Die SPÖ lehnt, wie berichtet, jeglichen Lift-Bau im Innenhof des Schlosses ab: „Er muss in seinem Erscheinungsbild unbedingt erhalten bleiben“, betont Bürgermeister Herbert Pfeffer im NÖN-Gespräch.

Die Barrierefreiheit sei auch der SPÖ ein großes Anliegen: „Wir beschäftigen uns nicht nur mit der Barrierefreimachung des Schlosses, sondern auch unseres historischen Rathauses und des gesamten Stadtamtes. Dazu gab es auch mit dem Bundesdenkmalamt Kontakt und wir haben vereinbart, dass wir für die Innenstadtbauwerke, die im Eigentum der Stadtgemeinde sind, Feststellungsbescheide erwirken wollen, in denen für die Zukunft klar geregelt ist, was bei Zu- und Umbauten seitens des Bundesdenkmalamts zulässig ist, was möglich ist und mit welchen Materialien gearbeitet beziehungsweise historische Bauteile behandelt werden dürfen.“

Bei diesen Terminen sei die Errichtung von Aufzügen und deren Situierung Thema gewesen, auch die Situation beim Schloss wurde besprochen.

Weiterer Termin mit Bundesdenkmalamt

Pfeffer: „Der SPÖ-Gemeinderatsklub ist sich seiner Verantwortung bewusst und geht mit Bedacht und der nötigen strukturierten Vorgehensweise an derartige Vorhaben heran. So gibt es auch für das Schloss Vorschläge, die die Sanierung des bestehenden Personenliftes genauso zum Inhalt haben wie die Errichtung eines zweiten Aufzugs, um fast alle Räumlichkeiten barrierefrei zu machen.“ Doch auch mit einem weiteren Lift sei es unmöglich, wirklich alle Räume ohne Stufen zugänglich zu machen, denn das gebe das historische Gebäude eben nicht her.

Der Folgetermin mit den Experten des Bundesdenkmalamtes ist bereits seit einigen Wochen terminisiert und für Mitte Mai avisiert.