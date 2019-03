Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bauernbund-Ortsgruppe Statzendorf im Gasthaus Deimbacher legte Hubert Geissberger nach 15 Jahren als Obmann sein Amt zurück. Als Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz wurde er zum Ehrenobmann ernannt.

Bei der Wahl für die kommende Funktionsperiode ist der Rottersdorfer Gregor Holzinger zum neuen Ortsbauernratsobmann gewählt. Ihm stehen künftig Paul Sterkl und Lukas Ettenauer als Stellvertreter zur Seite. Zum Schriftführer wurde Stefan Zbytovsky und zum Kassier Rudolf Hell gewählt. Das gesamte Team des Ortsbauernrats besteht aus 19 Personen.

In ihrem Vortrag bei der Versammlung ging Hauptbezirksobfrau Landtagsabgeordnete Doris Schmidl auf die agrarischen Herausforderungen im abgelaufenen Jahr durch Klimawandel und massiven Schädlingsbefall im Wald und am Acker ein. Vor diesem Hintergrund betonte sie auch die Wichtigkeit einer bäuerlichen Vertretung.

„Der Bauernbund bringt die bäuerlichen Interessen in verschiedenen Gremien vor Ort ein, sodass im Miteinander gute und richtige Entscheidungen getroffen werden können“, unterstrich geschäftsführender Gemeinderat Herbert Ramler den Einsatz der Bäuerinnen und Bauern in den verschiedenen Organisationen und Freiwilligenvereinen im ländlichen Raum.

„Wieder Team mit Handschlagqualität“

„Es ist schön, dass im Bauernbund Statzendorf wieder ein Team mit Handschlagqualität aufgestellt werden konnte“, so Bezirksobmann Anton Kaiblinger. Der neue Obmann Gregor Holzinger blickt motiviert in die Zukunft: „Es freut mich, dass wir einen Mix an jungen und erfahrenen Kräften für die Tätigkeit im Ortsbauernrat gewinnen konnten. Somit können wir die ganze Bandbreite der familiengeführten Landwirtschaft optimal vertreten.“