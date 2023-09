Gleichenfeier am Herzogenburger Solid-Campus

Heuer im April gab es in der Handelsstraße in Herzogenburg den Spatenstich für ein riesiges Bürohaus, wo bis Mitte nächsten Jahres auf 1.800 Quadratmetern zeitgemäße, ökologisch nachhaltige und architektonisch anspruchsvolle Büromietflächen entstehen. Bauherr ist das Unternehmen Solid, daher auch der Name Solid-Campus. Ausgestattet werden die Büros mit einem ausgeklügelten Haustechnikkonzept sein, das Heizen, Kühlen und Lüften mittels Mess-Steuer-Regeltechnik ermöglicht und so für niedrige Betriebskosten sorgen soll. Die Fertigstellung ist für Mitte nächsten Jahres geplant – ab 1. Juni sollen die Büros für die künftigen Mieterinnen und Mieter bereitstehen. Aktuell sind noch zwei Büroeinheiten im Dachgeschoß mit 141 beziehungsweise 168 Quadratmetern frei.