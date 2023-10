Gesunde Gemeinde Kapelln startet neuen Kurs

Die Gesunde Gemeinde Kapelln lud zum Vortrag mit Oberarzt Rudolf Paumann in das Musikheim Kapelln zum Thema „Fit ein Leben lang“ ein. Der Internist vom Landesklinikum Scheibbs informierte die Zuhörerinnen und Zuhörer über Vorbeugung, Früherkennung, Diagnose und Therapie verschiedener Erkrankungen.

Im Anschluss stellte Christian Lotter das Gesundheitsprogramm „Vorsorge Aktiv“ vor. Dieses Programm beinhaltet die Schwerpunkte Bewegung, Ernährung und Mentale Gesundheit. Es finden regelmäßige Termine in der Gruppe statt und diese werden von einem professionellen Betreuerteam begleitet. Es werden praxisnahe und alltagstaugliche Einheiten gestaltet. Teilnehmen an diesem Programm können Erwachsene aus NÖ, die ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen und ihren Lebensstil nachhaltig verändern möchten. Das Programm dauert sechs bis neun Monate. Die Kosten betragen pro Person 99 Euro für den gesamten Kurs. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Gesunden Gemeinden erhalten eine Vergünstigung von 15 Euro. Das Programm soll im November in Kapelln gestartet werden.

Wer noch Interesse an dem „Vorsorge-Aktiv“-Programm hat, kann sich direkt bei Berater Christian Lotter unter 0676/8587034533 oder christian.lotter@noetutgut.at anmelden beziehungsweise informieren. Am Gemeindeamt Kapelln liegen ebenso Informationsmaterial und Anmeldeformulare auf, die Gemeinde ersucht um baldige Anmeldung.