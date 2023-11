Herzogenburg: Senioren feierten Erntedank

Das Rote Kreuz ist nicht nur die Versorgung von Verletzten und Kranken da – obwohl diese Dienste natürlich im Vordergrund stehen –, es begleitet auch ältere Menschen auf ihrem Weg und bietet ihnen dabei in vielen Situationen die passenden Hilfestellungen an. So gibt es kostenlose und wohnortnahe Informationsveranstaltungen – doch auch für die Unterhaltung der oft einsamen Personen ist gesorgt. Regelmäßige kleine Feste bringen Abwechslung in den Alltag, wie zum Beispiel der beliebte Seniorentreff im Sparkassensaal am Rathausplatz, wo je nach den Jahreszeiten verschiedene Themen angeboten werden. Vergangenen Samstag war das Thema Herbst – es gab im vollbesetzten Saal einen Bildervortrag, es wurde eine herbstliche Jause angeboten und Werner Böck brachte auf seiner Gitarre auch einige herbstliche Weisen.

Der nächste Seniorentreff im Sparkassensaal ist am Samstag, 9. Dezember um14.30 Uhr, wo der Nikolaus kommt.