Dank für Jugendarbeit beim Kapellner Musikverein

Statt der üblichen Probe hielt der Musikverein Kapelln am Donnerstag vor Weihnachten seine traditionelle Weihnachtsfeier ab. Obmann Christoph Berger konnte neben knapp 50 aktiven Mitgliedern des Musikvereins auch die Ehrenobmänner Hans Pfeiffer und Franz Schubert sowie Kapellmeister Josef Tscherny und seinen Stellvertreter Christian Trimmel begrüßen.

Alte Trachten fanden in Ungarn Verwendung

Berger gab einen Rückblick auf das Jahr 2022, das nach den Pandemiejahren schon wieder fast ein normales war. Nach dem Ankauf der neuen Trachten im Vorjahr mussten heuer weitere sieben Trachten für die neu hinzugekommenen Jungmusikerinnen angeschafft werden, so Berger. Er berichtete auch, dass 45 der alten Trachten über den ungarischen Blasmusikverband an eine ungarische Kapelle weitergegeben werden konnten.

Kapellmeister Josef Tscherny dankte allen Musikern für die Mitarbeit, aber besonders Kathrin und Christoph Berger für die erfolgreiche Jugendarbeit. Wolfgang Sattler brachte besinnliche Gedanken zur Weihnachtszeit und Menschwerdung Gottes, das siebenköpfige Saxofonregister sorgte für weihnachtliche musikalische Umrahmung der Feier.

Vor Jahren hatte Hans Pfeiffer angeregt, die Probenarbeit durch eine Verlosung von kleinen Preisen zu belohnen und so wurden unter den 15 fleißigsten Teilnehmern an den Proben und Aufführungen des Musikvereins drei Einkaufsgutscheine verlost, die an Ehrenobmann Hans Pfeiffer, Obmann Christoph Berger und Hans Engelhart gingen.

Nach dem Essen hielt Hans Engelhart mit zahlreichen Fotos einen Rückblick über die Arbeitsjahre 2021 und 2022.

