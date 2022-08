Stroh-Lager zwischen Zagging & Herzogenburg in Flammen

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Am frühen Samstag-Vormittag geriet aus derzeit noch unbekannter Ursache ein riesiges Strohlager in Brand. Der Einsatzort befand sich zwischen Zagging und Herzogenburg in der Nähe der Windkraftanlagen.

Weil es sich um eine große Menge an gepresstem Stroh handelte, wurden sofort mehrere Feuerwehren alarmiert. Sofort war klar, dass es sich um einen längeren Einsatz handeln würde.

Unermüdlich und im Minutentakt waren die Tanklöschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Hain-Zagging, Statzendorf, Großrust-Merking und St. Pölten-Unterradlberg damit beschäftigt, das Löschwasser zum Einsatzort zu bringen. Rund 150.000 Liter Wasser wurden im Pendelverkehr aus Zagging und Rottersdorf zum Brandobjekt gebracht.

Auch das Großtanklöschfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten-Stadt stand als Puffer bereit.

Nach fünf Stunden stellte sich schließlich der gewünschte Löscherfolg ein und die Feuerwehren konnten wieder einrücken. Mehrmals wurde betont, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Wehren reibungslos funktionierte.

