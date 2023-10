Pfarre Statzendorf hieß Josef Seeanner willkommen

Die Pfarre Statzendorf lud zum traditionellen Erntedankfest in die Pfarrkirche ein. Im Zuge der Festmesse, die Propst Petrus Stockinger zelebrierte, wurde Josef Seeanner offiziell die Pfarre übergeben. Sowohl Bürgermeister Herbert Ramler als auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Statzendorf und Kuffern, die Abordnung der Jugendblaskapelle Fladnitztal, die Landjugend, die Jägerschaft, die Bäuerinnen, einige Vertreter der Gemeinde und der Kirchenchor gratulierten dem neuen Pfarrmoderator.

Das Ensemble des Kirchenchors präsentierte das Fladnitztallied, das sowohl als Abschied an das Stift Herzogenburg als auch als Willkommengruß an Pfarrer Seeanner gedacht war. Der Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat luden alle Mitfeiernden im Anschluss an die Heilige Messe zu einer gemütlichen Agape ein.