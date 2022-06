Andrea Schubert gewann Konzert der Kapellner Blasmusiker

Werbung

Am vergangenen Sonntag fand das Pfarrfest der Pfarre Kapelln gemeinsam mit dem Tag der Blasmusik statt. Am Sonntagmorgen brachte der Musikverein Kapelln der Familie von Ehrenobmann Franz Schubert in Rassing ein Ständchen.

Nach dem Besuch von Bürgermeister Alois Vogl in Panzing gab es im Autohaus Hofbauer wieder ein Ständchen und die Einladung zur Jause. Nach der Sonntagsmesse, die vom Musikverein gestaltet wurde, lud die Pfarrgemeinde zum Pfarrfest in den Pfarrgarten, der Musikverein spielte einen Frühschoppen und bot Lose für eine Tombola an, deren Hauptpreis traditionsgemäß ein Konzert der Blasmusikkapelle ist.

Für Überraschung sorgte der Umstand, dass ausgerechnet Andrea Schulbert, Gattin von Ehrenobmann Franz Schubert, das Konzert der Blaskapelle gewann.

Monisgnore Gottfried Auer, Pfarrgemeinderat und Musikverein freuten sich über die gelungene Veranstaltung.

