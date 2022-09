Fußabdruck-Festival: Traismaurer Lauf für Bäume & die Bienen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Samstag, 10. September, findet auf Initiative des e5-Teams Traismauer, der Stadtgemeinde und der Traismaurer Wirtschaft bereits zum dritten Mal das Fußabdruck-Festival in der Innenstadt statt.

Das Programm für die Besucher ist vielseitig. Vom Frizzante-Shopping (8 bis 12 Uhr) über ein Reparaturcafé (13 bis 17 Uhr) bis hin zu Infoständen zu den Themen Energiesparen und Klimaschutz reicht das Angebot.

Die heimische Gastronomie kümmern sich um das leibliche Wohl: Gsund’s Eck, Poldi Rauscher, Café Herbert’s und die Schmankerlzone von Sascha Rier. Für alle Kinder gibt es eine Hüpfburg sowie ein Kinder-Upcycling-Basteln im Schlosshof.

Spenden: Bäume und Blühwiese

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht wieder ein Charity-Lauf für Kinder und Erwachsene (ab 13.30 Uhr). Pro teilnehmenden Kind wird ein Quadratmeter Blühwiese für Bienen gespendet. Pro teilnehmenden Erwachsenen wird ein Baum im Gemeindegebiet gepflanzt sowie pro zurückgelegter Runde ein Euro für Umweltprojekte gespendet.

„Es freut mich, dass die Idee zum Charity-Lauf in den vergangenen Jahren so gut angenommen wurde und hoffe, dass auch heuer wieder viele Läufer mitmachen und gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz setzen“, freut sich KEM-Obmann und Bürgermeister Herbert Pfeffer. Die Bäume werden im kommenden Jahr wieder im Gemeindegebiet gepflanzt, ebenso wird die Blumenwiese an einem geeigneten Standort gesät.

Auch Radfahrer kommen nicht zu kurz. Das Radland und die Radlobby-Gruppe Traismauer bieten bei Infoständen ihr Wissen an und für alle Gäste, die mit dem Fahrrad kommen, wird auf Wunsch ihr Rad auf Funktionstüchtigkeit durchgecheckt. Kleinigkeiten werden sogar sofort repariert.

Apropos Reparatur: Wer ein kaputtes Gerät zuhause hat und es gerne selbst unter Anleitung von Experten reparieren möchte, kann zum Reparaturcafé in den Schlosshof kommen. Gemeinsam mit Fachleuten wird dem Gerät neues Leben eingehaucht.

